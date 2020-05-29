Греція 15 червня відкриє кордони для туристів, українців поки не чекають

Фото: скульптура Платона в Афінах (flickr.com Dimitrios Pikros)

Греція чекає туристів з 29 країн

З 15 червня Греція відкриває кордони для туристів. В'їзд у країну дозволять громадянам 29 країн, України серед них немає.

Про це повідомляє Associated Press.

Відповідний список країн сьогодні оприлюднило Міністерство туризму Греції. Туристів будуть приймати аеропорти в Афінах і Салоніках.

"Наша мета - вітати кожного туриста, який зміг подолати свій страх і здатний поїхати в нашу країну", - заявив міністр туризму Гаррі Теохаріс.

Таким чином, в'їзд у Грецію з 15 червня дозволений для жителів Албанії, Австралії, Австрії, Болгарії, Чехії, Китаю, Хорватії, Кіпру, Данії, Естонії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Японії, Латвії, Лівану, Литви, Мальти, Чорногорії, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Південної Кореї, Швейцарії та Фінляндії.

Список формувався на основі епідемічної ситуації в країнах, з урахуванням даних Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA). Також влада країни керувалася пропозиціями місцевого комітету з інфекційних хвороб.

Українцям на даному етапі грецькі курорти не доступні. Можливо, Україна буде представлена у цьому списку після його оновлення 1 липня.

"Список, який буде розширено з 1 липня, буде оголошений вчасно. У будь-якому випадку, епідеміологічний моніторинг та оцінка будуть постійними", - повідомили в Міністерстві.

Нагадаємо, до повноцінного відновлення авіасполучення влада Греції готові возити туристів на популярні курорти поромами.

Туристичний сезон вже почали кілька європейських курортних країн, зокрема, Хорватія і Чорногорія.

Всесвітня організація туризму прогнозує, що через пандемію у 2020 році число туристів у світі може знизитися на 60-80%.

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Автор: Роман Калиниченко