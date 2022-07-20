ЄК запропонувала скоротити споживання газу на 15%: одна з країн відмовилася
Уряд Іспанії не підтримує пропозицію Єврокомісії щодо скорочення споживання газу на 15%.
Про це заявила віце-прем'єр Іспанії Тереса Рібера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Elpais.
"Ми захищаємо європейські цінності, але ми не можемо йти на невідповідні жертви, попередньої думки про які нас навіть не запитали", - сказала Рібера.
За словами Рібер, королівство залишиться солідарним з Європою, але ця солідарність виявиться кориснішою, якщо країна зможе використовувати інфраструктуру і матиме можливість надавати газ решті Європи, але не на шкоду побутових та промислових споживачів, які тривалий час платили за високими рахунками.
Нагадаємо, ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.
ЄС та Азербайджан підписали меморандум, який передбачає поставку 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.