У Греції на парламентських виборах лідирує опозиція

Ілюстративне фото (pixabay.com/caesar15a)

Опозиційна партія "Нова демократія" може отримати абсолютну більшість у парламенті Греції

У Греції на виборах до парламенту, за даними екзит-полів, лідирує опозиційна партія "Нова демократія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.

Повідомляється, що згідно з опитуванням, партія "Нова демократія" випереджає керівну партію СІРІЗА приблизно на 10 відсоткових пунктів, що потенційно має можливість їй отримати абсолютну більшість у 300-місному парламенті Греції.

Головний лідер опозиції Греції Кіріакос Міцотакіс має шанси стати новим прем’єром країни.

Також повідомляється, що опозиційна партія "Нова демократія" була впевненим лідером під час усіх передвиборчих опитвань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Греції президент розпустив парламент та оголосив дострокові вибори. Згідно з конституцією країни, нові вибори повинні відбутися протягом 30 днів з моменту розпуску парламенту, таким чином вибори відбудуться 7 липня 2019 року, у новому складі на перше засідання парламент Греції збереться 17 липня, під час якого депутати складуть присягу, потім передбачається процедура формування президії парламенту, де відбудеться обрання нового голови, його заступників і секретарів.