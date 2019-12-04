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У Греції врятували 14 українців з потопаючого судна

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 22:02
У Греції врятували 14 українців з потопаючого судна
Ілюстративне фото (facebook.com/assol.fund)

За даними берегової охорони, двоє моряків отримали незначні травми

Берегова охорона Греції врятувала 14 членів екіпажу вантажного судна, що потрапив у шторм в Егейському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

За даними берегової охорони, двоє моряків отримали незначні травми.

"Судно дало крен після того, як сильна хитавиця змістила сталевий вантаж у трюмі. У нього відмовив двигун", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, біля берегів Греції корабель з українцями потрапив у шторм. Судно втратило керування і отримало крен. Члени екіпажу запросили евакуацію в берегової охорони Греції. У район надзвичайної ситуації (НС) направили два кораблі і два вертольоти. Корабель вийшов під прапором Ліберії з грецького порту Елевсін і прямував до Туреччини, але потрапив в шторм між островами Лесбос і Скірос, що призвело до зміщення вантажу.

Нагадаємо, внаслідок отруєння метиловим спиртом на борту танкера в Чорному морі загинули два українських моряка.Співробітник прес-служби зазначив, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, іншого - старший матрос.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року біля берегів Африки на суховантажному судні Atlantic Harmony померли два моряки з України. При цьому про смерть моряків в МВС дізналися тільки від сімей загиблих. Причиною загибелі стало отруєння.

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