В Греции спасли 14 украинцев с тонущего судна

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По данным береговой охраны, двое моряков получили незначительные травмы

Береговая охрана Греции спасла 14 членов экипажа грузового судна, что попал в шторм в Эгейском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

По данным береговой охраны, двое моряков получили незначительные травмы.

"Судно дало крен после того, как сильная качка сместила стальной груз в трюме. У него также отказал двигатель", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, у берегов Греции корабль с украинцами попал в шторм. Судно потеряло управление и получило крен. Члены экипажа запросили эвакуацию в береговой охраны Греции. В район чрезвычайной ситуации (ЧП) направили два корабля и два вертолета. Корабль вышел под флагом Либерии из греческого порта Элевсин и направлялся в Турцию, но попал в шторм между островами Лесбос и Скирос, что привело к смещению груза.

Напомним, в результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море погибли два украинских моряка.Сотрудник пресс-службы отметил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года у берегов Африки на сухогрузном судне Atlantic Harmony умерли два моряка из Украины. При этом о смерти моряков в МВД узнали только от семей погибших. Причиной гибели стало отравление.