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В Греції корабель з українцями потрапив у шторм

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 21:12
В Греції корабель з українцями потрапив у шторм
Ілюстративне фото (facebook.com/assol.fund)

Члени екіпажу запросили евакуацію у берегової охорони Греції

Біля берегів Греції корабель з українцями потрапив у шторм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maritime buletin.

Зазначається, що судно втратило керування і отримало крен. Члени екіпажу запросили евакуацію у берегової охорони Греції. У район надзвичайної події (НП) направили два кораблі і два вертольоти.

"Корабель вийшов під прапором Ліберії з грецького порту Елефсін і прямував до Туреччини, але потрапив в шторм між островами Лесбос і Скірос, що призвело до зміщення вантажу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Кельтському морі під час шторму загинув український моряк. На борт корабля була доставлена вертольотом команда медпрацівників, які констатували смерть моряка.

Раніше повідомлялося, що в результаті отруєння метиловим спиртом на борту танкера в Чорному морі загинули два українських моряка. Співробітник прес-служби зазначив, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року біля берегів Африки на суховантажному судні Atlantic Harmony померли два моряки з України. При цьому про смерть моряків в МВС дізналися тільки від сімей загиблих. Причиною загибелі двох членів екіпажу стало отруєння.

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