У Греції сталися сутички через масове порушення карантину

У Греції в ніч на середу в передмісті Афін сталися сутички через масове порушення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Kathimerini.

За даними агентства, вночі майже 400 молодих людей зібралися на вечірку у селищі Ая-Параскеві, попри карантин у країні. Молодь випивала, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати у них пляшки та каміння.

Для припинення масового правопорушення поліція застосувала силу. Затримань та арештів не проводили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бельгії вирішили знову послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Друга фраза пом'якшення карантину розпочнеться 11 травня. З понеділка в країні дозволять вуличну торгівлю.

Також РБК-Україна писало, що темпи поширення коронавірусу в Німеччині істотно сповільнилися. Меркель заявила, що Німеччина подолала першу стадію пандемії коронавірусу. Зменшення приросту нових випадків дозволило відстежити ланцюжки заражень.

Додамо, сьогодні іспанський Конгрес розгляне прохання уряду щодо продовження дії надзвичайного стану в країні. Уряд пропонує продовжити надзвичайний стан до 15 травня.