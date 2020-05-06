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У Бельгії почнуть другий етап пом'якшення карантинних заходів з 11 травня

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 17:16
У Бельгії почнуть другий етап пом'якшення карантинних заходів з 11 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепер дозволяється приймати вдома до чотирьох гостей з однієї сім'ї

Рада національної безпеки Бельгії обговорив план другого етапу зняття карантинних заходів, введених через коронавірус. Про це повідомляє MIJ.

Повідомляється, що друга фраза пом'якшення заходів розпочнеться 11 травня.

Рада зазначив, що ситуація з коронавірусом в Бельгії розвивається відповідно до очікувань, анонсовані раніше нові заходи ослаблення ізоляції набирають чинності.

Зокрема, з понеділка дозволено відновити діяльність всіх вуличним торговцям, а також всіх магазинах, крім ринків. Тепер дозволяється приймати вдома до чотирьох осіб з однієї родини, при цьому бажано, щоб такі зустрічі відбувалися в приватному саду на вулиці.

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес нагадала, що носіння захисних масок для населення старше 12 років є обов'язковим у громадському транспорті, на вокзалах і в аеропортах, у школах. Також рекомендовано носіння захисних засобів у всіх ситуаціях, коли неможливо дотримуватися соціальне дистанціювання.

Нагадаємо, 4 травня в Бельгії розпочався перший етап пом'якшення заходів. Так, в країні дозволені прогулянки на свіжому повітрі і фізичні заняття, які не передбачають фізичного контакту.

Крім того, уряд Бельгії з 20 березня закрив кордони для несуттєвих поїздок. Обмеження на в'їзд в Бельгії будуть контролювати правоохоронні органи, а порушників будуть карати.

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