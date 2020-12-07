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У Греції продовжили локдаун до 7 січня

Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 січня. Обмеження включають нічний комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

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Про це повідомляє видання Ekathimerini.

За словами

При цьому він анонсував нові заходи щодо

число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

При цьому в середині листопада грецький уряд вирішив закрити школи і дитячі садки на час дії локдауну.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив, що в країні всім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

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