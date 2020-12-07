У Греції продовжили локдаун до 7 січня

Уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 січня. Обмеження включають нічний комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

За словами

При цьому він анонсував нові заходи щодо

число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

При цьому в середині листопада грецький уряд вирішив закрити школи і дитячі садки на час дії локдауну.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив, що в країні всім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.