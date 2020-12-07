В Греции продлили локдаун до 7 января

Правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

По словам

При этом он анонсировал новые меры относительно

число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.

При этом в середине ноября греческое правительство решило закрыть школы и детские сады на время действия локдауна.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране всем гражданам бесплатно предоставят вакцину от коронавируса, когда она станет доступной.