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В Греции продлили локдаун до 7 января

Автор: РБК-Украина

Правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

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Об этом сообщает издание Ekathimerini.

По словам

При этом он анонсировал новые меры относительно

число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.

При этом в середине ноября греческое правительство решило закрыть школы и детские сады на время действия локдауна.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране всем гражданам бесплатно предоставят вакцину от коронавируса, когда она станет доступной.

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