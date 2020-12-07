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У Греції продовжили локдаун до 7 січня

Афіни, Понеділок 07 грудня 2020 15:32
У Греції продовжили локдаун до 7 січня
Фото: прапор Греції (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 січня. Обмеження включають нічний комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

За словами офіційного представника уряду Греції Стеліоса Петсаса, в країні до 7 січня будуть закриті школи, ресторани, бари, корти і гірськолижні курорти.

При цьому він анонсував нові заходи щодо церков, перукарень і роздрібних магазинів. Про них стане відомо цього тижня.

Нагадаємо, з 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

При цьому в середині листопада грецький уряд вирішив закрити школи і дитячі садки на час дії локдауну.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив, що в країні всім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

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