У Греції президент розпустив парламент та оголосив дострокові вибори

Фото: парламент Греції (hellenicparliament.gr)

Нові вибори параменту Греції мають відбутися протягом 30 днів з мометну розпуску

У Греції президент країни - Прокопіс Павлопулос - оголосив про розпуск парламенту країни та дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ на сайті парламенту Греції.

Згідно з конституцією країни, нові вибори повинні відбутися протягом 30 днів з моменту розпуску парламенту. Таким чином вибори відбудуться 7 липня 2019 року.

Передбачається, що у новому складі на перше засідання парламент Греції збереться 17 липня, під час якого депутати складуть присягу. Потім передбачається процедура формування президії парламенту, де відбудеться обрання нового голови, його заступників і секретарів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас після того, як стало відомо, що очолювана ним партія Коаліція радикальних лівих сил поступається на виборах в Європейський парламент опозиційній "Нової демократії", оголосив про проведення в країні дострокових парламентських виборів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Греції після підрахунку майже 40% бюлетенів, "Нова демократія" набирає 33,32% голосів і може отримати 7 місць в Європарламенті, а правляча "Сіріза" - 23,89% (6 місць).