ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Греції президент розпустив парламент та оголосив дострокові вибори

Новини » Політика    12.06.2019 - 00:49
У Греції президент розпустив парламент та оголосив дострокові вибори
Фото: парламент Греції (hellenicparliament.gr)

Нові вибори параменту Греції мають відбутися протягом 30 днів з мометну розпуску

У Греції президент країни - Прокопіс Павлопулос - оголосив про розпуск парламенту країни та дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ на сайті парламенту Греції.

Згідно з конституцією країни, нові вибори повинні відбутися протягом 30 днів з моменту розпуску парламенту. Таким чином вибори відбудуться 7 липня 2019 року.

Передбачається, що у новому складі на перше засідання парламент Греції збереться 17 липня, під час якого депутати складуть присягу. Потім передбачається процедура формування президії парламенту, де відбудеться обрання нового голови, його заступників і секретарів.

 

 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас після того, як стало відомо, що очолювана ним партія Коаліція радикальних лівих сил поступається на виборах в Європейський парламент опозиційній "Нової демократії", оголосив про проведення в країні дострокових парламентських виборів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Греції після підрахунку майже 40% бюлетенів, "Нова демократія" набирає 33,32% голосів і може отримати 7 місць в Європарламенті, а правляча "Сіріза" - 23,89% (6 місць).

У Британії зареєстрували 10 кандидатів у прем'єри Українці склали рейтинг кандидатів у прем'єри після виборів
Новини України ПарламентГреціявыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся