Прем'єр Греції хоче розпуску парламенту після провалу на виборах до Європарламенту

Фото: Алексіс Ципрас (з відкритих джерел)

Правляча партія Ципраса СІРІЗА поступилася опозиції 9% на виборах до Європарламенту

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після того, як стало відомо, що очолювана ним партія Коаліція радикальних лівих сил (СІРІЗА) поступається на виборах в Європейський парламент опозиційній "Новій демократії", оголосив про проведення в країні дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Etnos.

Імовірна дата виборів - 30 червня 2019 року, до цього чергові вибори в парламент були заплановані на жовтень.

"Відразу ж після другого туру виборів у місцеві органи я попрошу президента Греції негайно оголосити загальнонаціональні вибори", - заявив Ципрас.

Він також зазначив, що результати виборів не відповідають його очікуванням, але він визнає їх.

За даними Міністерства внутрішніх справ Греції після підрахунку майже 40% бюлетенів, "Нова демократія" набирає 33,32% голосів і може отримати 7 місць у Європарламенті, а правляча СІРІЗА - 23,89% (6 місць).

Водночас лідер "Нової демократії" Кіріакос Міцотакіс зажадав від прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса подати у відставку після того, як перші офіційні результати підрахунку голосів на виборах у Греції в Європейський парламент показали розрив 9% на користь його партії.

Нагадаємо, на виборах до Європарламенту у Польщі, Болгарії та Угорщині лідирують правлячі партії Ярослава Качинського ЗіС, "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" і ФІДЕС угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.