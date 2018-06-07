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Біля берегів Ємену в результаті корабельної катастрофи загинули 46 мігрантів

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 05:26
Фото: врятовані мігранти (iom.int)
Фото: врятовані мігранти (iom.int)

Загалом у човні перебувало близько 100 мігрантів з Ефіопії, 16 вважаються зниклими без вісті

В Аденській затоці біля берегів Ємену зазнав аварії човен з мігрантами, внаслідок 46 осіб загинули, ще 16 вважаються зниклими без вісті. Про це повідомила Міжнародна організація з міграції.

За даними організації, загалом у човні перебувало щонайменше 100 осіб.

Зазначається, що всі мігранти були з Ефіопії і сподівалися знайти роботу в країнах Перської затоки.

Біля берегів Ємену через сильні хвилі човен почав наповнюватися водою, мігранти, яким вдалося вижити, розповіли, що рятувальних жилетів не було.

Нагадаємо, 2 червня в Тунісі рятувальники витягли тіла 37 нелегальних мігрантів, які потонули в результаті корабельної аварії у Середземному морі біля узбережжя країни. Тоді вдалося врятувати 68 осіб, серед яких 60 тунісців, а також громадяни низки африканських країн.

Аварія судна біля берегів Тунісу: кількість загиблих мігрантів зросла до 48 На Оман і Ємен обрушився тропічний циклон, у результаті чого загинули 13 осіб
Теги публікації: Йемен, кораблекрушение, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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