Біля берегів Ємену в результаті корабельної катастрофи загинули 46 мігрантів

Загалом у човні перебувало близько 100 мігрантів з Ефіопії, 16 вважаються зниклими без вісті

В Аденській затоці біля берегів Ємену зазнав аварії човен з мігрантами, внаслідок 46 осіб загинули, ще 16 вважаються зниклими без вісті. Про це повідомила Міжнародна організація з міграції.

За даними організації, загалом у човні перебувало щонайменше 100 осіб.

Зазначається, що всі мігранти були з Ефіопії і сподівалися знайти роботу в країнах Перської затоки.

Біля берегів Ємену через сильні хвилі човен почав наповнюватися водою, мігранти, яким вдалося вижити, розповіли, що рятувальних жилетів не було.

Нагадаємо, 2 червня в Тунісі рятувальники витягли тіла 37 нелегальних мігрантів, які потонули в результаті корабельної аварії у Середземному морі біля узбережжя країни. Тоді вдалося врятувати 68 осіб, серед яких 60 тунісців, а також громадяни низки африканських країн.