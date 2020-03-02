У Греції перекинувся човен з мігрантами, загинула дитина

Біля берегів грецького острова Лесбос сьогодні, 2 березня, перекинувся човен з мігрантами, в результаті чого загинула дитина. Про це повідомила грецька берегова охорона, передає CNN.

Повідомляється, що катер, який перекинувся біля берегів Лесбосу, супроводжувало турецьке судно.

46 осіб були врятовані, а двоє дітей доставлено до лікарні, одного з них врятувати не вдалося.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що допомагатиме Греції стримувати потік мігрантів з Сирії. Він висловив "повну солідарність" з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони Євросоюзу.

Крім того, голова Європейської ради Шарль Мішель висловив повну підтримку зусиллям Греції з охорони кордону Євросоюзу від проникнення мігрантів з Туреччини і 3 березня пообіцяв особисто відвідати кордон Туреччини та Греції.

Нагадаємо, грецькі поліцейські застосували проти мігрантів, які намагалися перетнути кордон з території Туреччини, важкі водомети та сльозогінний газ. Інцидент стався в неділю, 1 березня. Біженці закидали загони поліції камінням та іншими предметами.