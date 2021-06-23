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У Греції скасовують масочний режим на вулиці і комендантську годину

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Афіни, Середа 23 червня 2021 19:11
У Греції скасовують масочний режим на вулиці і комендантську годину Фото: у Греції скасовують масочний режим на вулиці і комендантську годину (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення послабити деякі карантинні обмеження в країні. Зокрема, в Греції буде скасовано обов'язкову вимогу щодо носіння масок на вулиці з 24 червня.

Про це заявив заступник міністра цивільної оборони Нікос Хардаліас, передає Ekathimerini.

Однак вимога носити маску залишиться на вулиці тільки в дуже людним місцях, а також в приміщенні.

Крім того, з понеділка, 28 червня, буде скасовано комендантську годину.

При цьому в ресторанах і барах буде дозволено знаходиться за одним столом до десяти осіб. При цьому в банкетних залах на відкритому повітрі буде дозволено знаходиться до 300 осіб, за умови дотримання існуючих санітарних протоколів.

При цьому на пляжах буде дозволено знаходиться до 120 осіб на 1 тисячі квадратних метрів. При цьому доступ на пляж буде контрольованим.

Нагадаємо, раніше уряд Греції дозволило в'їзд в країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту.

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