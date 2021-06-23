У Греції скасовують масочний режим на вулиці і комендантську годину

Уряд Греції прийняв рішення послабити деякі карантинні обмеження в країні. Зокрема, в Греції буде скасовано обов'язкову вимогу щодо носіння масок на вулиці з 24 червня.

Однак вимога носити маску залишиться на вулиці тільки в дуже людним місцях, а також в приміщенні.

Крім того, з понеділка, 28 червня, буде скасовано комендантську годину.

При цьому в ресторанах і барах буде дозволено знаходиться за одним столом до десяти осіб. При цьому в банкетних залах на відкритому повітрі буде дозволено знаходиться до 300 осіб, за умови дотримання існуючих санітарних протоколів.

При цьому на пляжах буде дозволено знаходиться до 120 осіб на 1 тисячі квадратних метрів. При цьому доступ на пляж буде контрольованим.