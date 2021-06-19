Греція змінила умови в'їзду в країну для туристів

Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни для туристів, що в'їжджають до Греції. Зміни стосуються правил в'їзду у зв'язку з коронавірусом.

По-перше, уряд дозволив в'їзд в країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту.

По-друге, збільшили мінімальний вік, при якому діти, які в'їжджають в країну, повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворі. Тепер дітям до 12 років дозволено в'зд без таких документів (раніше було дозволено дітям до 6 років).

Вищезазначені зміни стосуються людей, які прибувають з країн, для яких дозволені другорядні поїздки в Грецію і з Греції.

Тим, хто їде до Греції, також надається можливість показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі замість негативного результату тесту.