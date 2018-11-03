ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У США при обваленні будівлі Amazon загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 16:49
Фото: місце події (скрін відео)
Фото: місце події (скрін відео)

В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем

В американському штаті Меріленд дві людини загинули внаслідок обвалення у сортувальному центрі Amazon. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Baltimore Sun з посиланням на рятувальників.

Зазначається, що інцидент стався в південно-східному Балтіморі. Через шторм біля будівлі обвалилася стіна. Рятувальники залишаються на місці події для розбору завалів.

В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці (Полтавська область) обвалилася цегляна стіна огорожі ринку, в результаті події постраждав один чоловік.

Також 14 травня в Добропіллі померла восьмирічна дівчинка, яка напередодні постраждала в результаті обвалення бетонної стіни біля під'їзду багатоповерхівки.

У Польщі на відвідувачів ТРЦ обвалилася стеля, є постраждалі У Торецьку на шахті стався викид вугілля, є загиблий
Новини України обвалення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся