У США при обваленні будівлі Amazon загинули дві людини

Фото: місце події (скрін відео)

В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем

В американському штаті Меріленд дві людини загинули внаслідок обвалення у сортувальному центрі Amazon. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Baltimore Sun з посиланням на рятувальників.

Зазначається, що інцидент стався в південно-східному Балтіморі. Через шторм біля будівлі обвалилася стіна. Рятувальники залишаються на місці події для розбору завалів.

Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh — Jennifer Franciotti (@wbaljfro) November 3, 2018

В районі, де розташований центр, пройшли грози з поривами вітру та сильним дощем.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці (Полтавська область) обвалилася цегляна стіна огорожі ринку, в результаті події постраждав один чоловік.

Також 14 травня в Добропіллі померла восьмирічна дівчинка, яка напередодні постраждала в результаті обвалення бетонної стіни біля під'їзду багатоповерхівки.