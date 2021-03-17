COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії

В Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт , за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

Що пропонує Єврокомісія

Цифровий зелений сертифікат буду видавати тим, хто вакцинувався, отримав негативний результат тесту або одужав від COVID-19. Документ планують запустити до літа.

Він буде доступний безкоштовно у цифровому або паперовому форматі офіційною мовою країни, що видала сертифікат, а також англійською.

Він буде включати QR-код для забезпечення безпеки і достовірності сертифіката.

В документі буде зазначено: ім'я, дата народження, дата видачі, інформація про вакцину/тест/одужання і унікальний ідентифікатор сертифіката.

Якщо якась із країн вимагатиме тест або карантин від тих, у кого є сертифікат, вона повинна повідомити Єврокомісію і всі інші країни і пояснити причини таких заходів.

Хто може отримати COVID-паспорт

Цифровий зелений сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, а також Швейцарії.

Документ також повинен видаватися громадянам ЄС та членам їх сімей, незалежно від їх національності.

Сертифікат також планують видавати і тим, хто не є громадянами країн ЄС.

Коли можуть скасувати COVID-сертифікат

Цифровий зелений сертифікат є тимчасовим заходом. Його дію буде призупинено , як тільки Всесвітня організація охорони здоров'я оголосить про закінчення міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з COVID-19.

Які вакцини і тести будуть враховуватися

Як повідомляє ЄК, свідоцтва про вакцинацію повинні видаватися незалежно від типу препарату. Однак це зобов'язання буде обмежуватися вакцинами, які отримали дозвіл на продаж в ЄС. При цьому, окремі країни можуть приймати сертифікати і за іншими вакцинами.

Відзначимо, на даний момент в Європі дозволені такі вакцини:

BioNTech і Pfizer (з 21 грудня 2020 року),

Moderna (c 6 січня 2021 року),

AstraZeneca (з 29 січня 2021 року),

Janssen Pharmaceutica NV (з 11 березня 2021 року).