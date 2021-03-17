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COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії

Новость на русском → Європа, Середа 17 березня 2021 14:46
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

В Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

Про це повідомляє прес-служба ЄК.

Що пропонує Єврокомісія

Цифровий зелений сертифікат буду видавати тим, хто вакцинувався, отримав негативний результат тесту або одужав від COVID-19. Документ планують запустити до літа.

Він буде доступний безкоштовно у цифровому або паперовому форматі офіційною мовою країни, що видала сертифікат, а також англійською.

Він буде включати QR-код для забезпечення безпеки і достовірності сертифіката.

В документі буде зазначено: ім'я, дата народження, дата видачі, інформація про вакцину/тест/одужання і унікальний ідентифікатор сертифіката.

Якщо якась із країн вимагатиме тест або карантин від тих, у кого є сертифікат, вона повинна повідомити Єврокомісію і всі інші країни і пояснити причини таких заходів.

Хто може отримати COVID-паспорт

  • Цифровий зелений сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, а також Швейцарії.
  • Документ також повинен видаватися громадянам ЄС та членам їх сімей, незалежно від їх національності.
  • Сертифікат також планують видавати і тим, хто не є громадянами країн ЄС.

Коли можуть скасувати COVID-сертифікат

Цифровий зелений сертифікат є тимчасовим заходом. Його дію буде призупинено, як тільки Всесвітня організація охорони здоров'я оголосить про закінчення міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з COVID-19.

Які вакцини і тести будуть враховуватися

Як повідомляє ЄК, свідоцтва про вакцинацію повинні видаватися незалежно від типу препарату. Однак це зобов'язання буде обмежуватися вакцинами, які отримали дозвіл на продаж в ЄС. При цьому, окремі країни можуть приймати сертифікати і за іншими вакцинами.

Відзначимо, на даний момент в Європі дозволені такі вакцини:

  • BioNTech і Pfizer (з 21 грудня 2020 року),
  • Moderna (c 6 січня 2021 року),
  • AstraZeneca (з 29 січня 2021 року),
  • Janssen Pharmaceutica NV (з 11 березня 2021 року).

Що стосується тестів, слід використовувати тільки результати так званих тестів NAAT (включаючи тести RT-PCR) і експрес-тести на антигени.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявляв, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

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COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
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