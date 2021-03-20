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Греція і Румунія можуть ввести власні паспорти вакцинації

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 15:33
Греція і Румунія можуть ввести власні паспорти вакцинації Фото: сертифікат вакцинації (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Румунія та Греція планують домовитись про подорожі із використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами грецького міністра туризму Гаррі Теохаріса, Греція буде охоче приймати румунських туристів до того, як в Євросоюзі домовляться про створення власних сертифікатів про щеплення.

"Ми дуже хочемо, щоб ЄС прискорив процедуру видачі цього медичного сертифікату... Але до тих пір ми хочемо обговорити з румунським міністром туризму, щоб ми могли приймати туристів навіть до досягнення згоди на європейському рівні", - сказав він.

Міністр також додав, що за цими сертифікатами румунські туристи можуть почати відвідувати Грецію вже в середині квітня - за місяць до відкриття офіційного туристичного сезону Греції 14 травня.

Нагадаємо, в Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

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