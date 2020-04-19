У Греції через заворушення в таборі для біженців сталася пожежа

Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)

Частина біженців втекла за табору

На грецькому острові Хіос сталися масові заворушення в таборі для біженців з Близького сходу та країн Африки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ChiosPress.

За даними видання, біженці вимагали дозволити їм продовжити рух в країни Європи, однак спецпризначенці стримували їх на території табору. Нелегали в ході заворушень почали підпалювати намети, контейнери та транспортні засоби, що спричинило масштабну пожежу.

Зазначається, що в під час заворушень великій кількості біженців все ж вдалося покинути територію табору, вони розбіглися по всьому острову Хіос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у близько тисячі мігрантів з таборів на грецьких островах планували переселити до порожніх готелів на материковій частині Греції через небезпеку поширення коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Греції через спалах коронавірусу на двотижневий карантин закрили табір для біженців поблизу Афін. Інфікування виявили у понад 20 людей у таборі, розташованому за 75 кілометрів від грецької столиці.