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У Греці на карантин закрили табір для біженців

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 17:37
У Греці на карантин закрили табір для біженців
Ілюстративне фото (flickr.com ihhinsaniyardimvakfi)

У таборі для біженців стався спалах коронавірусу

У Греції через спалах коронавірусу на двотижневий карантин закрили табір для біженців поблизу Афін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними Міністерства у справах біженців, коронавірус виявили у 21 людини в таборі, розташованому за 75 кілометрів від грецької столиці. Загалом на території табору мешкають близько 2500 біженців.

Зазначається, що інфікування почалося з жінки, яку перевірили на коронавірус в одній з клінік Афін після народження дитини. Після цього перевірку на коронавірус пройшли ще понад 60 людей, у 20 з яких зараження підтвердилося.

Впродовж двох тижнів у таборі буде обмежено свободу пересування, а за дотриманням карантину слідкуватимуть правоохоронці. Серед співробітників табору хворих на коронавірус немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції стався спалах коронавірусу на борту круїзного лайнера "El Venizelos". Захворювання на коронавірус виявили у 20 пасажирів лайнера. На борту судна перебувають від 30 до 82 українців.

Також РБК-Україна писало, що у Греції коронавірусом заразився афонський монах. Нещодавно хворий відвідував Британію з делегацією монастиря та повернувся на Афон 20 березня.

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