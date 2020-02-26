У Греції понад 60 людей постраждали у сутичках проти закритих таборів мігрантів

Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

Під час сутичок місцеві жителі кидали камінням в поліцію, яка реагувала сльозогінним газом

У Греції 62 людини постраждали у сутичках проти закритих таборів мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що 52 поліцейських та 10 протестувальників отримали поранення в середу у найбільшій зіткненнях на островах Лесбос та Хіос проти створення нових закритих таборів мігрантів.

"Основні протести відбулися в районі Діаволорема, Кавалі та Карава на Лесбосі, де уряд експропріює землю для побудови таборів. Під час сутичок місцеві жителі кидали камінням в поліцію, яка реагувала сльозогінним газом, внаслідок чого було поранено більше 40 поліцейських та 10 острів’ян", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Хіосі місцеві жителі вторглися до готелю біля будівельного майданчика нового табору та поранили вісім офіцерів, які там перебувають. Були побоювання, що протестувальники могли захопити поліцейське обладнання.

Нагадаємо, в результаті бійки мігрантів в Греції 3 осіб постраждали, серед них - поліцейський. У результаті інциденту три людини отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, в Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання. У п'ятницю, 22 листопада, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у парламенті, на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною буде збільшено кількість прикордонників на 400 осіб і на 800 для її островів. Також він зазначив, що Греція модернізує свої морські патрулі.