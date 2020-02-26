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В Греции более 60 человек пострадали в столкновениях против закрытых лагерей мигрантов

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 20:05
В Греции более 60 человек пострадали в столкновениях против закрытых лагерей мигрантов
Фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

Во время столкновений местные жители бросали камни в полицию, которая реагировала слезоточивым газом

В Греции 62 человека пострадали в столкновениях против закрытых лагерей мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

сообщается, что 52 полицейских и 10 протестующих получили ранения в среду в крупнейшей столкновениях на островах Лесбос и Хиос против создания новых закрытых лагерей мигрантов.

"Основные протесты произошли в районе Диаволорема, Кавали и Карава на Лесбосе, где правительство экспроприирует землю для постройки лагерей. Во время столкновений местные жители бросали камни в полицию, которая реагировала слезоточивым газом, в результате чего были ранены более 40 полицейских и 10 островитян", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Хиосе местные жители вторглись в гостиницу возле строительной площадки нового лагеря и ранили восемь офицеров, которые там находятся. Были опасения, что протестующие могли захватить полицейское оборудование.

Напомним, в результате драки мигрантов в Греции 3 человек пострадали, среди них - полицейский. В результате инцидента три человека получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, в Греции планируют увеличить количество пограничников, чтобы закрыть границу для мигрантов, которые не имеют права на проживание. В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в парламенте, на сухопутной границе Греции с Турцией будет увеличено количество пограничников на 400 человек и на 800 для ее островов. Также он отметил, что Греция модернизирует свои морские патрули.

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