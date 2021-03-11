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У Греції 17-річних афганців засудили на п'ять років за підпал табору для мігрантів

Автор: Даша Харченко

У Греції двох 17-річних афганців засудили на п'ять років ув'язнення. Вони брали участь у підпалі табору для біженців "Морія" на острові Лесбос.

Про це повідомляє DW.

Відбувати покарання засуджені будуть у в'язниці для неповнолітніх на материковій Греції.

Водночас адвокат обвинувачених подав апеляцію на вирок.

Процес проти ще чотирьох підозрюваних триває.

Табір "Морія" був спалений у вересні 2020 року. Там перебувало 13 тисяч мігрантів, вони не постраждали. Більшість з них переселили до нового тимчасового табору на Лесбосі.

Раніше повідомлялось, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що понад 400 нелегальних іммігрантів були врятовані біля узбережжя Лівії. Їх доставили в столицю країни Тріполі.

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