У Греції 17-річних афганців засудили на п'ять років за підпал табору для мігрантів

Відбувати покарання засуджені будуть у в'язниці для неповнолітніх на материковій Греції.

Водночас адвокат обвинувачених подав апеляцію на вирок.

Процес проти ще чотирьох підозрюваних триває.

Табір "Морія" був спалений у вересні 2020 року. Там перебувало 13 тисяч мігрантів, вони не постраждали. Більшість з них переселили до нового тимчасового табору на Лесбосі.

Раніше повідомлялось, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що понад 400 нелегальних іммігрантів були врятовані біля узбережжя Лівії. Їх доставили в столицю країни Тріполі.