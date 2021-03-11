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В Греции 17-летних афганцев осудили на пять лет за поджог лагеря для мигрантов

Автор: Даша Харченко

В Греции двух 17-летних афганцев приговорили на пять лет заключения. Они принимали участие в поджоге лагеря для беженцев "Мория" на острове Лесбос.

Об этом сообщает DW.

Отбывать наказание осужденные будут в тюрьме для несовершеннолетних на материковой Греции.

В то же время адвокат обвиняемых подал апелляцию на приговор.

Процесс против еще четырех подозреваемых продолжается.

Лагерь "Мория" был сожжен в сентябре 2020 года. Там находилось 13 тысяч мигрантов, они не пострадали. Большинство из них переселили в новый временный лагерь на Лесбосе.

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.

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