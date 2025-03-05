Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа

Президент Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политики его администрации. Он также отметил, что правление неизбранных бюрократов закончилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Трампа в Конгрессе США.

Ссылаясь на свой "мандат на смелые и глубокие изменения", президент выступил против нормативных актов и одобрения долговых обязательств, которые замедляют работу федерального правительства.

Он заявил, что "сотни тысяч федеральных служащих... не появились на работе", ведь его администрация приказала отменить правила эпохи COVID, предусматривающие большую гибкость.

"Моя администрация отвоюет власть у неподотчетной бюрократии, и мы снова восстановим настоящую демократию в Америке. И любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим изменениям, будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы "осушаем болото". Это очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов закончились", - сказал Трамп.