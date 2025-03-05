ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа

Вашингтон, Среда 05 марта 2025 05:46
UA EN RU
Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политики его администрации. Он также отметил, что правление неизбранных бюрократов закончилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Трампа в Конгрессе США.

Ссылаясь на свой "мандат на смелые и глубокие изменения", президент выступил против нормативных актов и одобрения долговых обязательств, которые замедляют работу федерального правительства.

Он заявил, что "сотни тысяч федеральных служащих... не появились на работе", ведь его администрация приказала отменить правила эпохи COVID, предусматривающие большую гибкость.

"Моя администрация отвоюет власть у неподотчетной бюрократии, и мы снова восстановим настоящую демократию в Америке. И любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим изменениям, будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы "осушаем болото". Это очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов закончились", - сказал Трамп.

Кадровая реформа федерального правительства

В конце января администрация президента Дональда Трампа сформировала Офис управления персоналом (Office of Personnel Management, OPM). Его возглавил миллиардер Илон Маск.

Задачей ведомства стало сокращение штата гражданских госслужащих, которых в США насчитывается 2,2 миллиона человек.

В частности, Трамп обратился с письмами к федеральным служащим с требованием до сентября 2025 года немедленно уволиться и получить зарплату. Большинство служащих бойкотировали такое требование.

Также президент запустил процесс возвращения в офисы госслужащих, работающих дистанционно на дому.

Кроме того, федеральным служащим, которых не уволили, обязали присылать отчеты о проделанной работе за прошедшую неделю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Гренландия, канал и письмо от Зеленского: о чем говорил Трамп в Конгрессе, главные заявления
Гренландия, канал и письмо от Зеленского: о чем говорил Трамп в Конгрессе, главные заявления
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины