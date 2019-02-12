Гречківський заявляє, що ГПУ готує обшуки у нього

Фото: Павло Гречківський (УНІАН)

Обшуки можуть провести в квартирі і офісних приміщеннях Гречківського в день проведення з'їзду адвокатів

Член Вищої ради правосуддя (ВРП) Павло Гречкивский заявляє про те, що Генеральна прокуратура планує провести обшуки в його квартирі і офісних приміщеннях в день проведення з'їзду адвокатів, на якому будуть обиратися члени ВРП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гречківського.

Гречківський є одним з кандидатів.

"З надійних джерел у Генеральній прокуратурі мені стало відомо, що в день проведення з'їзду адвокатів України у моїй квартирі і офісних приміщеннях планується проведення обшуків. Ці незаконні слідчі дії будуть спрямовані на те, щоб змусити мене зняти свою кандидатуру і не балотуватися на посаду члена ВРП від з'їзду адвокатів України", - повідомив Гречківський.

Дану інформацію адвокат називає достовірною, з урахуванням обізнаності джерел у відомстві і в зв'язку з активізацією інших дій по його дискредитації. Гречківський уточнює, що правоохоронними органами вже сфабриковане кримінальне переслідування кількох членів його сім'ї. Можливі обшуки він називає незаконними і прогнозує їх безрезультатність.

"Можу заявити публічно, що нічого незаконного ні я, ні члени моєї родини не накоїли. Якщо обшуки дійсно будуть, то знайти там можна тільки те, що оперативна група спеціально принесе з собою. Тому краще не витрачати час і державні ресурси на організацію замовного шоу!", - написав Гречківський.

За його словами, для його участі в з'їзді адвокатів як кандидата у ВРП є правові підстави.

"Саме відсутність вагомих юридичних контраргументів стало причиною розгорнутої піар-кампанії проти мене. Після провалу законопроекту про адвокатуру, який міг надати важелі впливу на з'їзд ініціаторам цієї "реформи", почалися інші активності, щоб відсторонити мене від участі в з'їзді. Я наполягаю на тому, що законно балотуюся на посаду члена ВРП від адвокатури, а боротьба зі мною як кандидатом вже вийшла за межі правового поля", - заявив Гречківський.

Як відомо, з'їзд адвокатів України відбудеться 15-16 лютого. В порядку денному з'їзду обрання адвокатів у Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.