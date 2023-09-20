Гречка в Украине подешевела до довоенного уровня: что будет с ценами в дальнейшем

Как отмечается в публикации, гречка 2,1 раза дешевле максимальной цены в 96,0 грн/кг, зафиксированной в августе 2022 года.

"Рост цен на гречку длился до сентября 2022 года, а затем, с поступлением продукции нового урожая, началось постепенное снижение, которое продолжается до сих пор и имеет все перспективы для продолжения", - сказал директор центра академик НААН Юрий Лупенко.

В целом динамика потребительских цен в Украине соответствует прогнозным оценкам и дает основания во избежание резкого роста в нынешнем году.

"Определенный потенциал роста традиционно имеют продукты переработки и животноводства, более зависимые от энергетических и сырьевых факторов, тогда как цены на овощи и фрукты, скорее всего, продолжат снижение в сентябре и, возможно, в октябре", - сказал Лупенко.

Цены в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

Отметим, за 2022 год в Украине больше подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.