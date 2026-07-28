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Гречка подешевела сразу на 10 грн: какие супермаркеты обвалили цены на продукты 28 июля

17:54 28.07.2026 Вт
2 мин
Где дешевле гречневая крупа, хлеб, гречка и масло?
aimg Мария Кучерявец
Фото: Супермаркеты переписали ценники (инфографика РБК-Украина)

К концу июля супермаркеты сменили ценники на популярные продукты. Гречка и подсолнечное масло получили новые акционные позиции, в то время как стоимость хлеба и яиц в некоторых сетях выросла.

Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" во вторник, 28 июля - подробнее в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Хлеб: "Сильпо" сохраняет самую бюджетную позицию за 12,99 грн. В АТБ тостовый хлеб прибавил в цене почти гривну.
  • Гречка: "Сильпо" запустило существенную скидку на крупу от собственной марки, снизив цену с 64,99 до 54,99 грн/кг, что сделало ее самой дешевой среди всех сетей.
  • Яйца: в "Ашане" поштучная стоимость яйца С1 выросла с 3,00 до 3,10 грн (31,00 грн за десяток). В АТБ продолжает действовать акционный ценник.
  • Молоко: стоимость упаковок по 450 г в АТБ и "Сильпо" остается самой низкой и практически не изменилась. В "Ашане" подходит к концу акция на 900 г (36,90 грн при доставке).
  • Масло: в "Сильпо" изменилась позиция подсолнечного масла 0,5 л, а у Novus несколько снизилась цена на 500 мл рафинированного масла (до 62,99 грн).

Подробные цены в супермаркетах (28 июля)

Хлеб

  • "Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, нарезка, 350 г) - 12,99 грн
  • АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 25,79 грн (+0,99 грн)
  • Novus: Хлеб "Marka Promo Украинский" (половинка, нарезка, 400 г) - 25,79 грн
  • "Ашан": Хлеб "Пшеничный" (половинка, 400 г) - 21,30 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 28 июля (инфографика РБК-Украина)

Гречиха (1 кг)

  • "Сильпо": "Премия" ядрица - 54,99 грн (акция, -10,00 грн)
  • АТБ: "Умный выбор" - 65,90 грн
  • Novus: "Marka Promo" - 65,99 грн
  • "Ашан": "Auchan" ядрица - 69,90 грн

Яйца (десяток, C1)

  • "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно, 3,10 грн/шт) - 31,00 грн /десяток (+1,00 грн на десятку)
  • "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" С1 (10 шт) - 41,57 грн
  • АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 кат. (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
  • Novus: Яйца куриные "Marka Promo" С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

  • АТБ: "Ежедневный сбор" 2,5% (пастеризованное, п/эт, 450 г) - 21,30 грн
  • "Сильпо": "Полная Чаша" 2,6% (пастеризованное, п/э, 450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": "Житомирский Молочный Завод" 3,2% (ультрапаст., 900 г) - 36,90 грн (акция при доставке до 28.07, вместо 57,70 грн)
  • Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло

  • "Ашан": Масло подсолнечное "Auchan" рафинированное (500 мл) - 49,30 грн
  • АТБ: Масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (500 мл) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн)
  • "Сильпо": Масло подсолнечное "Премия" рафинированное (500 мл) – 56,49 грн
  • Novus: Масло подсолнечное "Олейна Прессовая" рафинированное (500 мл) - 62,99 грн
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