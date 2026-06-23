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Доллар сохранил позиции, евро теряет в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 23 июня

10:10 23.06.2026 Вт
3 мин
Где выгоднее купить и продать доллар и евро в начале дня?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар сохранил позиции, евро теряет в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 23 июня Фото: банки и обменные пункты обновили курсы валют на 23 июня (коллаж РБК-Украина)
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Валютный рынок остается относительно спокойным. Курс доллара практически не изменился, а евро продолжил снижаться как в обменных пунктах, так и в банках.

Какие курсы предлагают крупнейшие банки и где сегодня самый дешевый доллар и евро, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обменные пункты: доллар – 45,00/44,90 грн (покупка/продажа), евро – 51,90/51,70 грн.
  • Средний курс в банках: доллар – 44,69 грн (покупка) и 45,17 грн (продажа), евро – 51,12 грн (покупка) и 51,88 грн (продажа).
  • Самый дешевый доллар: Ощадбанк и ПриватБанк (в отделениях) – 45,05 грн.
  • Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.
  • Самый дешевый евро: Monobank – 51,74 грн.
  • Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,40 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах не изменился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 45,00 гривен (без изменений), а продать – за 44,90 гривен (без изменений).

Евро продолжил дешеветь. Средний курс покупки составляет 51,90 гривны (-10 коп.), а продажи – 51,70 гривны (-7 коп.).

Доллар сохранил позиции, евро теряет в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 23 июня

Фото: курс валют в обменных пунктах на 23 июня (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,69 гривны при покупке (+1 коп.) и 45,17 гривны при продаже (+5 коп.). Евро банки покупают в среднем по 51,12 гривны (-3 коп.), а продают – по 51,88 гривны (-5 коп.).

Большинство крупных банков практически не пересматривали курсы доллара. В то же время евро продолжило постепенно дешеветь.

"ПриватБанк" продает доллар в отделениях по 45,10 гривны (+5 коп.). Карточный курс составляет 45,24 гривны (+20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,75 гривны (без изменений), а карточный курс – 51,81 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,05 гривны (без изменений), а для карточных операций – по 45,25 гривны (+5 коп.). Евро в "Мобильном Ощаде" стоит 51,80 гривны (-10 коп.), а карточный курс составляет 51,95 гривны (-5 коп.).

"ПУМБ" по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах – по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,10 гривны (-10 коп.).

Monobank продает доллар по 45,19 гривны (+16 коп.). Курс покупки составляет 44,70 гривны (+2 коп.). Евро банк продает по 51,74 гривны (-6 коп.), а покупает по 51,05 гривны (-15 коп.).

Доллар сохранил позиции, евро теряет в цене: стоимость валюты в банках и обменниках 23 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 23 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продают Ощадбанк и ПриватБанк (в отделениях) – 45,05 грн (без изменений и +5 коп. соответственно). В ПУМБ (коммерческий курс) доллар стоит 45,10 грн (без изменений), а в Monobank – 45,19 грн (+16 коп.).

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в Monobank – 51,74 грн (-6 коп.). В ПриватБанке курс составляет 51,75-51,81 грн (без изменений), в Ощадбанке – 51,80 грн (-10 коп.), а в ПУМБ – 52,10 грн (-10 коп.).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). В Ощадбанке валюту покупают по 44,75 грн (без изменений), в Monobank – 44,70 грн (+2 коп.), в ПриватБанке – 44,65 грн (+5 коп.).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – 51,40 грн (-10 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 51,30 грн (+10 коп.), в Monobank – 51,05 грн (-15 коп.), а в ПриватБанке – 50,99 грн (-12 коп.).

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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