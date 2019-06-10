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"Громадянська позиція" оприлюднила список кандидатів


Анатолій Гриценко є лідером політичної сили

"Громадянська позиція" опублікувала список кандидатів на вибори в Раду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в список партії політичної сили потрапили:

  • Анатолій Гриценко, лідер політичної сили;
  • Дмитро Добродомов, лідер партії "Народний контроль";
  • Микола Томенко, лідер партії "Рідна країна";
  • Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
  • Марина Соловйова, адвокат і громадський діяч;
  • Віктор Трепак, генерал;
  • Олександр Савченко, банкір та меценат;
  • Єгор Фірсов, нардеп

Зазначимо, з'їзд пройшов біля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За словами Гриценка, в списку буде тільки п'ять людей, які були депутатами, ще двоє були в уряді.

Нагадаємо, сьогодні "Радикальна партія" також опублікувала список кандидатів на вибори. У список потрапили, нардеп Віктор Галасюк, нардеп Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької облради Інга Маковецька, нардеп Іван Савка.

Додамо, у списку кандидатів "Батьківщини" потрапили Юлія Тимошенко як голова політсили, нардеп Сергій Тарута, екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко, нардеп Сергій Соболєв.

Зазначимо, дані опитування КМІС говорять про те, що якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то найбільше голосів отримала б партія Володимира Зеленського "Слуга народу" - 48,5%.

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