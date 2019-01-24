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Громадяни зможуть онлайн дізнатися про утримані податки

Новини » Економіка    24.01.2019 - 15:30
Громадяни зможуть онлайн дізнатися про утримані податки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дані щодо доходів та податків надаються за останні три роки

Громадяни можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків за допомогою електронних  сервісів Державної фіскальної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в прес-службі, в рамках кампаній декларування доходів громадян та е-декларування інформацію можна отримати за допомогою електронного сервісу "Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису".

Фізична особа - платник податків для отримання відомостей про суми своїх отриманих доходів та утриманих податків має можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу "Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС", зазначили в прес-службі.

Сформувати запити та отримати відповіді в електронному вигляді можна засобами "Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до Єдиного вікна подання електронної звітності" або електронного сервісу "Електронний кабінет платника".

За даними ДФС, відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально). Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення.

Нагадаємо, у 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Відзначимо, що у 2018 році доходи у розмірі понад 1 млн грнзадекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. За даними ДФС, наймолодшому платнику податків, яким задекларовано доходи понад 1 млн грн, виповнилось 7 років, а найстаршому - 99 років.

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