Громадянам США рекомендують покинути Росію до 15 червня, якщо термін їх візи закінчується

Посольство США звернулося до американців, які знаходяться в РФ і термін їх візи закінчується. Громадян Америки закликають покинути країну до 15 червня.
Американці, які хочуть залишитися в РФ, повинні відвідати місцеве відділення Міністерства внутрішніх справ (МВС), щоб оформити необхідні документи, повідомили у посольстві.
"Якщо ви є громадянином США, що знаходиться в Росії, і ваша віза минає, ми настійно закликаємо вас виїхати з Росії до дедлайну 15 червня, встановленого російським урядом", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Посольство США в Росії скоротить штат на 75% у зв'язку із забороною на наймання іноземних громадян. Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг.
Нагадаємо, Російська Федерація у відповідь на дії Словаччини та країн Балтії, які підтримали Чехію в дипломатичній війні з РФ, висилає їх дипломатів.
Зазначимо, дипломатична війна почалася після того, як Чехія вислала 18 співробітників російської дипмісії у зв'язку з можливою причетністю Москви до вибухів на військовому складі в 2014 році. У відповідь Москва вислала 20 чеських дипломатів. Чехію висилкою росіян підтримали багато європейських країн, а Україна запропонувала направити чеських дипломатів до Києва.