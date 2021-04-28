ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія висилає дипломатів Словаччини та країн Балтії

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 14:11
Росія висилає дипломатів Словаччини та країн Балтії Фото: Росія висилає європейських дипломатів (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація у відповідь на дії Словаччини та країн Балтії, які підтримали Чехію в дипломатичній війні з РФ, висилає їх дипломатів. Таким чином, Москва оголосила "persona non grata" ще сімох європейських дипломатів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

Повідомляється, що словацькому послу заявили протест у зв'язку з висилкою трьох співробітників посольства Росії в Братиславі. У відповідь Москва висилає трьох співробітників посольства Словаччини.

Крім того, в МЗС Росії викликали представників дипломатичних місій Литви, Латвії та Естонії. За принципом взаємності вимагали, щоб два співробітники посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії залишили територію Росію протягом тижня.

Нагадаємо, дипломатична війна почалася після того, як Чехія вислала 18 співробітників російської дипмісії у зв'язку з причетністю Москви до вибухів на військовому складі в 2014 році. У відповідь Москва вислала 20 чеських дипломатів. Чехію висилкою росіян підтримали багато європейських країн, а Україна запропонувала направити чеських дипломатів до Києва.

Крім того, днями Україна і Росія теж оголосили про взаємну висилку співробітників посольств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Латвия Литва Словаччина Эстония дипломаты
NEWS
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу