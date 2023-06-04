"Реал" объявил об уходе обладателя "Золотого мяча"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Капитан команды покинет Королевский клуб после сезона 2022/23. Французский нападающий провел при "сливочных" 14 сезонов. Скорее всего, он перейдет в аравийский "Аль-Иттихад".

У Бензема будет возможность последний раз одеть футболку "Реала" 4 июня. На родном "Сантьяго Бернабеу" мадридцы будут принимать "Атлетик" из Бильбао. На предстоящий вторник менеджмент "сливочных" запланировал специальную церемонию прощания с форвардом с участием президента Флорентино Переса.

В списке гвардейцев "Реала" Бензема взошел на 5-е место, сыграв 647 матчей во всех турнирах. В списке бомбардиров всех времен он идет вторым (353 мяча). Впереди только экс-звезда "сливочных" Криштиану Роналду.

В составе "Реала" Бензема выиграл все возможные трофеи. Он 4 раза стал чемпионом Испании, завоевал по 3 Кубка и Суперкубка Испании, 5 раз триумфовал в Лиге чемпионов, выиграл 4 Суперкубка УЕФА и пять раз победил на Клубном чемпионате мира. Вершиной выступлений в Мадриде стал главный индивидуальный приз мирового футбола – "Золотой мяч" – по итогам 2022 года.