ПСЖ прополз в плей-офф, "Милан" с камбэком и прощание с неудачниками: обзор Лиги чемпионов

В группе F на последнюю путевку в 1/8 финала претендовали три команды. В немецком Дортмунде ПСЖ нужна была победа, чтобы не считаться с другими. Впрочем, счет открыла "Боруссия" – Адеqеми из центра штрафной отправил мяч в сетку после перехвата. "Париж" ответил бильярдным выстрелом Заира-Эмери через пять минут. Ничьей командой и закончили.

Итак, английский "Ньюкасл" мог обойти парижан, если бы обыграл "Милан" дома. Поначалу все складывалось для "сорок" неплохо. Еще до перерыва Жоэлинтон разрядил "пушку" из пределов штрафной гостей. Но во втором тайме "россонери" устроили камбэк. Сравнял счет Пулишич, переправивший мяч в ворота после обоюдной игры в касание в штрафной зоне "Ньюкасла". Вырвал же победу и место в Лиге Европы для "Милана" Чуквуэзе – нигериец классно уложил в дальний угол в контратаке.

Утешительную победу одержал "Антверпен" Марка ван Боммеля. "Красные" одолели саму "Барселону". В дебюте отличился юниор Вермерен, воспользовавшийся ошибкой обороны гостей. Перед перерывом "Барса" отыгралась – Торрес забил в два касания после передачи Ямала. Второй раз повел "Антверпен" усилиями Янссена. А в добавленное арбитром время команды обменялись голами – на мяч испанца Гую после штрафного реализованным "буллитом" ответил Иленихена.

За престиж сражался и "Селтик". Шотландцы уже не имели шансов на евровесну, так что одержали победу над "Фейеноордом" ради собственного удовольствия. Повели "кельты" благодаря голу Пальмы с пенальти. Роттердамцы отыгрались после удара с лета левой Минтеха. Но последнее слово было за "Селтиком". На первой добавленной минуте Лагербильке головой замкнул дальнюю штангу после навеса О'Райли.