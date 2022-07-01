В Україні запустили програму єРобота: на що можна отримати грант
В Україні запустили грантову програму "єРобота". Громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
Даний проект створений для розширення малого та середнього бізнесу в Україні, а також збільшення кількості робочих місць. Від сьогодні заявки на отримання грантів можна подати через портал "Дія".
Зараз уряд розробив шість програм грантового фінансування, серед них:
- гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес;
- гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
- гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн гривень);
- гранти для стартапів в ІТ;
- гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
Фото: в Україні запустили проект "єРобота" (t.me/Denys_Smyhal)
Раніше ми повідомляли про започаткування проекту грантової допомоги "єРобота".
Нагадаємо, що заявку на отримання грантів також можна подати через Ощадбанк.
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