В Україні запустили програму єРобота: на що можна отримати грант

В Україні запустили грантову програму "єРобота". Громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram .

Даний проект створений для розширення малого та середнього бізнесу в Україні, а також збільшення кількості робочих місць. Від сьогодні заявки на отримання грантів можна подати через портал "Дія".

Зараз уряд розробив шість програм грантового фінансування, серед них:

гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес;

гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;

гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн гривень);

гранти для стартапів в ІТ;

гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

Фото: в Україні запустили проект "єРобота" (t.me/Denys_Smyhal)