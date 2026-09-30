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Главная » Жизнь » Общество

Ajax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удара

18:05 30.09.2026 Ср
4 мин
Благотворительность
aimg Анна Шиканова
Ajax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удара Мистецкий арсенал пострадал от атаки РФ в июне 2026 года (фото: Ajax Systems)
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Ajax Systems, международная технологическая компания и крупнейший производитель систем безопасности в Европе, профинансирует противоаварийные и неотложные работы по консервации памятника архитектуры национального значения "Старый арсенал", входящего в комплекс зданий Мистецкого арсенала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Памятник пострадал в результате атаки РФ

Памятник пострадал в результате атаки российского дрона. Поддержка компании позволит защитить поврежденное здание от дальнейшего разрушения и создать необходимые условия для следующих этапов реставрации.

15 июня российский дрон попал в главное здание Мистецкого арсенала. В результате атаки возник пожар, который продолжался несколько часов. Было повреждено около 2000 кв. м крыши и двух верхних этажей здания, часть левого крыла и панорамные окна на третьем этаже. Вода после тушения пожара нанесла ущерб от крыши до подвала здания "Старого арсенала".

Коллекцию Мистецкого арсенала удалось уберечь - ни одно произведение искусства не пострадало. В то же время сам памятник национального значения нуждается в длительных работах по консервации и реставрации.

Первым этапом стали обследования: архитектурно-реставрационные, технического состояния, химико-технологические, - которые дали научно обоснованную базу для разработки научно-проектной документации.

Следующий этап - противоаварийные и консервационные работы, которые позволят защитить памятник на период разработки научно-проектной документации с детальными инструментальными обследованиями и проектом реставрации.

Ajax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удараAjax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удараAjax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удараAjax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удараAjax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удара

Как поможет Ajax Systems

Теперь к защите памятника присоединяется Ajax Systems, которая берет на себя финансирование неотложных консервационных работ.

"Мы чрезвычайно благодарны и гордимся сотрудничеством с Ajax Systems. Это именно тот ответственный украинский бизнес, о котором в Украине мечтали десятилетиями. Внимание бизнеса к культурному наследию дает ему настоящий шанс на сохранение и процветание, а всем нам - надежду на то, что украинцы больше никогда не потеряют память о достижениях своей культуры. Поддержка со стороны Ajax Systems добавляет мне оптимизма не только относительно "Старого арсенала", но и относительно будущего украинской культуры в целом", - отмечает генеральная директорка Мистецкого арсенала Олеся Островская-Люта.

Культура и сохранение исторического наследия - одно из ключевых направлений социальной ответственности Ajax Systems наряду с поддержкой образования.

Финансирование консервации "Старого арсенала" полностью соответствует этой миссии, поскольку объединяет защиту ведущей культурной институции и спасение памятника архитектуры национального значения.

"Защита - одна из ключевых экспертиз Ajax Systems. Мы создаем технологии, которые заботятся о безопасности людей и том, что для них важно. Украинская культура - именно такая ценность. Поэтому для нас естественно участвовать в ее сохранении. Финансируя консервацию "Старого арсенала", мы делаем конкретный шаг, чтобы остановить его разрушение и сохранить этот уникальный памятник для будущих поколений", - говорит основатель и глава наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский.

Мистецкий арсенал продолжает работать над реставрацией здания и привлечением ресурсов для следующих этапов. Это длительный процесс, который требует последовательной работы, экспертизы и партнерства между различными институциями, международными организациями, украинским бизнесом и обществом.

Поддержка Ajax Systems позволяет сделать еще один конкретный шаг в этом процессе - законсервировать поврежденную часть крыши и защитить Мистецкий арсенал от дальнейшего разрушения.

О Мистецком арсенале

Мистецкий арсенал является флагманским украинским институтом культуры, который в своей деятельности интегрирует различные виды искусства - от современного искусства, новой музыки и театра до литературы и музейного дела.

В проектах Мистецкого арсенала поднимаются и дебатируются вопросы, важные для общества, предоставляется пространство для свободного творчества относительно будущего и осмысления прошлого.

Об Ajax Systems

Ajax Systems - это международная технологическая компания и крупнейший в Европе производитель систем безопасности. Продуктам Ajax доверяют уже более 4,5 млн конечных пользователей и 330 тыс. PRO-пользователей в более чем 180 странах.

Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов различного масштаба. Сейчас портфолио Ajax насчитывает 280 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности, а также комфорта и автоматизации.

Ранее мы говорили, что Ajax Systems хочет помочь КПИ войти в топ-100 университетов мира.

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