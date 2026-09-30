Ajax Systems поддержит консервационные работы Мистецкого арсенала после российского удара

Ajax Systems, международная технологическая компания и крупнейший производитель систем безопасности в Европе, профинансирует противоаварийные и неотложные работы по консервации памятника архитектуры национального значения "Старый арсенал", входящего в комплекс зданий Мистецкого арсенала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Памятник пострадал в результате атаки РФ

Памятник пострадал в результате атаки российского дрона. Поддержка компании позволит защитить поврежденное здание от дальнейшего разрушения и создать необходимые условия для следующих этапов реставрации.

15 июня российский дрон попал в главное здание Мистецкого арсенала. В результате атаки возник пожар, который продолжался несколько часов. Было повреждено около 2000 кв. м крыши и двух верхних этажей здания, часть левого крыла и панорамные окна на третьем этаже. Вода после тушения пожара нанесла ущерб от крыши до подвала здания "Старого арсенала".

Коллекцию Мистецкого арсенала удалось уберечь - ни одно произведение искусства не пострадало. В то же время сам памятник национального значения нуждается в длительных работах по консервации и реставрации.

Первым этапом стали обследования: архитектурно-реставрационные, технического состояния, химико-технологические, - которые дали научно обоснованную базу для разработки научно-проектной документации.

Следующий этап - противоаварийные и консервационные работы, которые позволят защитить памятник на период разработки научно-проектной документации с детальными инструментальными обследованиями и проектом реставрации.

Как поможет Ajax Systems

Теперь к защите памятника присоединяется Ajax Systems, которая берет на себя финансирование неотложных консервационных работ.

"Мы чрезвычайно благодарны и гордимся сотрудничеством с Ajax Systems. Это именно тот ответственный украинский бизнес, о котором в Украине мечтали десятилетиями. Внимание бизнеса к культурному наследию дает ему настоящий шанс на сохранение и процветание, а всем нам - надежду на то, что украинцы больше никогда не потеряют память о достижениях своей культуры. Поддержка со стороны Ajax Systems добавляет мне оптимизма не только относительно "Старого арсенала", но и относительно будущего украинской культуры в целом", - отмечает генеральная директорка Мистецкого арсенала Олеся Островская-Люта.

Культура и сохранение исторического наследия - одно из ключевых направлений социальной ответственности Ajax Systems наряду с поддержкой образования.

Финансирование консервации "Старого арсенала" полностью соответствует этой миссии, поскольку объединяет защиту ведущей культурной институции и спасение памятника архитектуры национального значения.

"Защита - одна из ключевых экспертиз Ajax Systems. Мы создаем технологии, которые заботятся о безопасности людей и том, что для них важно. Украинская культура - именно такая ценность. Поэтому для нас естественно участвовать в ее сохранении. Финансируя консервацию "Старого арсенала", мы делаем конкретный шаг, чтобы остановить его разрушение и сохранить этот уникальный памятник для будущих поколений", - говорит основатель и глава наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский.

Мистецкий арсенал продолжает работать над реставрацией здания и привлечением ресурсов для следующих этапов. Это длительный процесс, который требует последовательной работы, экспертизы и партнерства между различными институциями, международными организациями, украинским бизнесом и обществом.

Поддержка Ajax Systems позволяет сделать еще один конкретный шаг в этом процессе - законсервировать поврежденную часть крыши и защитить Мистецкий арсенал от дальнейшего разрушения.