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Гранты для ветеранов. Как получить средства на развитие собственного бизнеса через "Дія": объяснение

Иллюстративное изображение (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дія" можно подать заявление на получение гранта для создания или развития бизнеса ветеранов. Такая финансовая поддержка доступна как для ветеранов, так и для их мужей или жен.

О том, как подать заявление на получение гранта в "Дія"- в материале РБК-Украина.

Как воспользоваться услугой 

Онлайн-подача заявки:

  • нажмите "Подать заявку". Зарегистрируйтесь или войдите в свой кабинет гражданина через BankID или с помощью электронной подписи. Обратите внимание, что если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) или представляете юридическое лицо, нужно использовать электронный ключ ФЛП или руководителя из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
  • заполните онлайн-заявление. Укажите всю необходимую информацию в электронной форме заявки;
  • прикрепите бизнес-план. Загрузите бизнес-план в установленном формате. Пример заполненного бизнес-плана можно посмотреть по ссылке. Если нужна помощь в составлении плана, обратитесь к партнерам программы или посмотрите Образовательный сериал о подаче грантовых заявок;
  • подпишите заявку электронной подписью. Если заявление подает жена или муж ветерана, его также должен подписать ветеран с помощью собственной электронной подписи;

Офлайн-подача предусматривает прямую консультацию по программе. Для этого посетите ближайшее отделение "Ощадбанка" для получения помощи.

Результат подачи заявления будет доступен в течение 10 рабочих дней после завершения конечного срока подачи заявок на грант.

После этого, если Государственный центр занятости одобрит вашу заявку, вам необходимо обратиться в "Ощадбанк" в течение 20 рабочих дней, чтобы открыть счет и заключить соглашение на получение микрогранта. 

Кто может подать заявление 

Эта грантовая программа предназначена для участников боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, а также для их мужей или жен.

Грант могут получить ФОП или те, кто планируют начать собственный бизнес. Однако участие в программе недоступно для тех, кто:

  • находятся и ведут деятельность на оккупированных территориях, в России или Беларуси;
  • находятся под санкциями;
  • имеют открытые дела о банкротстве;
  • зарегистрированы как кредитные или страховые учреждения, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, участники рынка ценных бумаг или ломбарды;
  • занимаются обменом валют, изготовлением или производством оружия, алкоголя или табачных изделий;
  • привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления;
  • имеют задолженность перед государством.

На что можно потратить грант 

Средства гранта можно использовать на следующие нужды:

  • мебель, оборудование и транспортные средства для коммерческого использования;
  • лицензионное программное обеспечение - можно выделить до 50% полученных средств;
  • сырье, материалы, товары и услуги для реализации бизнес-плана, а также приобретение животных или саженцев для создания фермерского хозяйства - до 70% средств;
  • услуги по маркетингу и рекламе - разрешается потратить до 10% средств;
  • аренда нежилых помещений или земли для коммерческой или производственной деятельности - до 25% финансирования;
  • аренда оборудования - до 30% от суммы гранта;
  • лизинг оборудования - до 50% выделенных средств;
  • приобретение франшизы.

Какие обязательства перед государством 

Получив грант, вы должны выполнить следующие обязательства:

  • создать рабочие места в количестве, соответствующем сумме полученного гранта, в течение шести месяцев с момента получения гранта;
  • осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее 7 лет;
  • платить налоги в соответствии с действующим законодательством.

Какой размер гранта предоставляется 

Размер определяется следующим образом: 

  • до 250 тысяч грн - заявление могут подавать ветераны и члены их семей. Для получения гранта необходимо создать одно рабочее место;
  • до 500 тысяч гривен - также могут подавать ветераны и члены их семей. Для этого гранта нужно создать два рабочих места;  
  • до 1 миллиона гривен - заявление имеет право подать ветеран, который зарегистрирован как ФЛП в течение не менее одного года. В этом случае программа покрывает 70% стоимости проекта, а также нужно создать четыре рабочих места.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", расширяя их функциональность для пользователей.

Среди доступных возможностей в приложении:

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Дия