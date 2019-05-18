Грановський: політика для мене - це не прикриття, а інструмент досягнення цілей

Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Грановський йде на парламентські вибори по мажоритарному округу

Народний депутат Олександр Грановський заявив, що політика для нього - це не прикриття, а інструмент досягнення цілей. Про це він розповів, коментуючи своє рішення йти на парламентські вибори по мажоритарному округу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не потребую захисту. Я в принципі сам в змозі за себе постояти, якщо раптом в цьому з'явиться така необхідність. Політика для мене - це не прикриття, це інструмент досягнення цілей, на відміну, мабуть, від якихось інших людей, прізвища яких я не буду зараз коментувати", - заявив нардеп.

За словами нардепа, за ці 5 років були парламентські голосування, з якими він не був згоден, але вважав, що не міг себе вести інакше як член команди.

"Зараз я прийняв для себе рішення йти у парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність, автономність. Це, напевно, дорогого коштує. Але я вважаю, що прикриватися кимось і чимось не варто, кожен повинен відповідати за себе. Чим більше впливу в політиці у тебе є, тим більше самостійності слід проявляти, думаю так", - зазначив Грановський.

Нагадаємо, раніше Грановський заявив, що має намір продовжити всі проекти, які він ініціював у Харкові, навіть за умови відмови від депутатства або програшу на окрузі.