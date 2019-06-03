Грановський: пам'ятник Жукову в Харкові потрібно відновити

Народний депутат Олександр Грановський виступив за відновлення пам'ятника маршалу Жукову, який знесли вчора, 2 червня, під час пікетування з'їзду партії "Довіряй ділам". Про це Грановський написав на своєму Facebook.

Як відомо, під час пікетування на проспекті Петра Григоренка 2 червня активісти знесли погруддя маршала Жукова і розпилили сльозогінний газ в натовпі, в результаті чого троє співробітників поліції отримали хімічний опік очей. За даним фактом Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

Грановський вважає, що знесення пам'ятника – ілюзія волевиявлення чи свободи слова. Нардеп упевнений, що місто має відновити пам'ятник, а ті, хто виступає за його демонтаж, можуть звернутися до суду.

"В такому ключі цей пам'ятник нічим не відрізняється від вашого власного будинку, в якому, ймовірно, гостював 100 років тому прах Жукова або тінь Троцького. Так не побудуєш правову державу, в якій, напевно, проживають громадяни, яким Жуков сниться і ті, хто хоче знести цей пам'ятник", - написав Грановський.

Він також прокоментував позицію Геннадія Кернеса, який після подій 2 червня пообіцяв відновити пам'ятник.

"Я розумію, що частина городян не розділяють політику Геннадія Кернеса і всі ці люди мають цілковите право міркувати так, як їм заманеться. Але тоді, коли цим небайдужим виборцям достеменно відомо, що мер міста-мільйонника з імовірністю 100% висловиться проти і стане на захист пам'ятника, діяти так - діяти недалекоглядно і не по закону", - вважає Грановський.

Резюмуючи він зазначив, що всіх людей має об'єднати повага до закону.

"Я знаю різних харків'ян, що дотримуються абсолютно різних точок зору, але всіх цих людей має об'єднувати один принцип - повага до закону. Основний пріоритет будь-якого політика - не допустити крові. Електоральні симпатії на крові - дивіденди, які ніколи не перетворяться на відсотки у вашому виборчому бюлетені", - написав нардеп.

Нагадаємо, раніше Грановський заявив про намір продовжити всі проекти, які він ініціював у Харкові, навіть за умови відмови від депутатства або програшу на окрузі.