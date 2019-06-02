У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення бюста Жукова

Фото: протести у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Поліція відкрила провадження за статтями "Хуліганство" та "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу"

У Харкові в неділю, 2 червня, Національна поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам’ятника маршалу Жукову під час пікетування з’їзду партії "Довіряй ділам". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що під час пікетування на проспекті Петра Григоренка група громадян знесла бюст маршала Жукова та розпилили сльозогінний газ у натовпі.

"Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні", - повідомили в Нацполіції.

У поліції заявили, що було відрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові учасники акції протесту знесли бюст Жукову. Під харківським Палацом спорту проходили акції "Можемо повторити" і "Стоп, реванш" з участю представників "Самооборони", "Харківського Євромайдану", "Національних дружин" і партії "Національний корпус", активісти протестували проти з'їзду так званої партії мерів Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.