В Україні з'явиться комісія з пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Урядовий комітет погодив постанову про створення такої комісії

Український омбудсмен Людмила Денісова анонсувала створення в Україні спеціальної комісії з пошуку зниклих безвісти та полонених на Донбасі. Рішення про створення комісії можуть ухвалити найближчим часом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Денісової, постанова уряду про створення та склад комісії була погоджена на засіданні урядового комітету під головуванням віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Створення комісії дозволить створити реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішити питання діяльності пошукових груп. Планується, що на засіданнях цієї комісії будуть присутні родичі зниклих безвісти.

Зазначимо, станом на серпень 2018 року Україні було відомо про 294 зниклих безвісти на Донбасі. Серед зниклих безвісти багато цивільних.

Нагадаємо, що точну кількість утримуваних бойовиками осіб можна встановити тільки після повної верифікації, пояснював міністр з питань реінтеграції Резніков.