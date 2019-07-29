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Кожен п'ятий українець працездатного віку перебуває на заробітках за кордоном

Новини » Економіка    29.07.2019 - 14:00
Кожен п'ятий українець працездатного віку перебуває на заробітках за кордоном
Ілюстративне фото (pixabay.com.jpg)

3,2 млн українців перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном

За даними Міністерства соціальної політики України, 3,2 млн (18%) українців працездатного віку перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний огляд Міністерства фінансів України за липень 2019 році.

Як зазначається, відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Так, у червні 2019 року кількість безробітних скоротилась на 5,5%, а кількість безробітних, які претендують на 1 вакансію, скоротилась до 3 осіб - це найнижчий показник за останні роки.

"За даними Мінсоцполітики, за кордоном перебувають близько 3,2 млн трудових мігрантів з України (дані за 2018 рік), що становить майже 18% всего економічного активного населення країни у віці 15-70 років", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні.

"У травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% (проти травня попереднього року) через те, що українські роботодавці вимушені конкурувати з європейськими за робочу силу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці становлять близько 80% нелегальних працівників на всій території Чехії.

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