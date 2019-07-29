Кожен п'ятий українець працездатного віку перебуває на заробітках за кордоном

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3,2 млн українців перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном

За даними Міністерства соціальної політики України, 3,2 млн (18%) українців працездатного віку перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний огляд Міністерства фінансів України за липень 2019 році.

Як зазначається, відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Так, у червні 2019 року кількість безробітних скоротилась на 5,5%, а кількість безробітних, які претендують на 1 вакансію, скоротилась до 3 осіб - це найнижчий показник за останні роки.

"За даними Мінсоцполітики, за кордоном перебувають близько 3,2 млн трудових мігрантів з України (дані за 2018 рік), що становить майже 18% всего економічного активного населення країни у віці 15-70 років", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні.

"У травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% (проти травня попереднього року) через те, що українські роботодавці вимушені конкурувати з європейськими за робочу силу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці становлять близько 80% нелегальних працівників на всій території Чехії.