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На кордоні з Угорщиною заблокували пункт пропуску

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 15:49
На кордоні з Угорщиною заблокували пункт пропуску
Фото: пункт пропуску "Тиса" (zahidnuy.kordon)

Водії протестують проти норм митного законодавства

На Закарпатті водії мікроавтобусів заблокували рух на пункті пропуску "Тиса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Повідомляється, що водії не погоджуються виконувати норми митного законодавства. Станом на 12:00 пункті пропуску "Тиса" стояла черга з 60 автомобілів.

"З 9.30 рух транспортних засобів на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Тиса" частково заблоковано громадянами, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники радять громадянам, які планують поїздки за кордон, врахувати дану інформацію і по можливості планувати подорож через інші пункти пропуску.

Інші пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють нормально.

Нагадаємо, з 1 листопада цього року Кабінет міністрів України планує запустити роботу нової митниці.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів протягом тижня запустить систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці. Повідомляється, що ІТ-рішення обійшлося державі в 1 грн.

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