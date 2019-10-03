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На границе с Венгрией заблокировали пункт пропуска

Новости » Общество    03.10.2019 - 15:49
На границе с Венгрией заблокировали пункт пропуска
Фото: пункт пропуска "Тыса" (zahidnuy.kordon)

Водители протестуют против норм таможенного законодательства

На Закарпатье водители микроавтобусов заблокировали движение на пункте пропуска "Тиса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщается, что водители не соглашаются выполнять нормы таможенного законодательства. По состоянию на 12:00 пункте пропуска "Тиса" стояла очередь из 60 автомоблей.

"С 9.30 движение транспортных средств на въезд в Украину через пункт пропуска "Тиса" частично заблокировано гражданами, которые не соглашаются выполнять нормы таможенного законодательства", - говорится в сообщении.

Пограничники советуют гражданам, которые планируют поездки за границу, учесть данную информацию и по возможности планировать путешествие через другие пункты пропуска.

Другие пункты пропуска на границе с Венгрией работают нормально.

Напомним, с 1 ноября этого года Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров в течении недели запустит систему, которая позволит снизить коррупцию на таможне. Сообщается, что ИТ-решение обошлось государству в 1 грн.

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