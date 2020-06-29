На кордоні з Угорщиною відкрили пункти пропуску

Від сьогодні Угорщина відкрила всі чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. До цього працював лиш один пункт пропуску "Захонь - Чоп".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Таким чином з 01:00 понеділка повністю відновили роботу пункти пропуску: "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" та "Дзвінкове - Лонья". Однак відвідати Угорщину без карантину можна лиш тим громадянам, які в'їжджають до країни в межах 30-кілометрової зони, але вони зобов'язані покинути її протягом 24 годин.

В’їзд в Угорщину з транзитною метою можливий за наявності документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, дозволу на проживання, візи на тривале працевлаштування іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення. Також особа повинна надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак хвороби.

Нагадаємо, Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною.

Раніше РБК-Україна писало, що 25 червня на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з автомобілів.

Також Україна 19 червня зі свого боку відновила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу.