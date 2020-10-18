На кордоні з Угорщиною утворилася черга із сотень авто

У неділю, 18 жовтня, на кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень автомобілів. Черги спостерігаються на пункті пропуску "Лужанка" і "Тиса" у Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Згідно з даними відомства на 9:00, на ПП "Лужанка" в черзі стоять 200 транспортних засобів, на ПП "Тиса" - 15 авто.

Як писало РБК-Украина, раніше прикордонники заявляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні з-за технічних робіт у пункті пропуску "Дорогуськ".

Нагадаємо, раніше Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху вантажівок вагою понад 3,5 тонни в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Крім цього, раніше на кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги.