На кордоні з Угорщиною утворилася черга із сотень автомобілів

У неділю, 11 жовтня, на кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень автомобілів. Черги спостерігаються на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Держприкордонслужби.

Згідно з даними відомства на 12:00, на ПП "Лужанка" в черзі стоять 160 транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше прикордонники попереджали про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні. Це пов'язано з технічними роботами в пункті пропуску "Дорогуськ".

Крім цього, раніше Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху вантажівок вагою понад 3,5 тонни в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Також РБК-Україна писало, що на кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги.